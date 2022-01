Gli esplode un petardo in mano: tifoso della Lazio perde tre dita

Non solo scene di festa ieri sera in piazza della Libertà in occasione della festa dei tifosi per i 122 anni della Lazio. Poco dopo mezzanotte il numero unico per le emergenze è stato raggiunto da diverse chiamate per un uomo rimasto ferito a seguito dell'esplosione di un petardo.

Sul posto sono giunte pattuglie del I distretto Trevi della Polizia di Stato e un'ambulanza che ha soccorso il 54enne. Secondo quanto si apprende il petardo sarebbe esploso in mano al tifoso, provocando ferite alla mano. L'uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe perso tre dita.