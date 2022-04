Il ladro dello stadio Olimpico: ruba nella stanza degli steward e scappa

Un Daspo per aver scavalcato ed un arresto per aver rubato. Così invece di festeggiare per la roboante vittoria dell'As Roma contro il Bodo Glimt un 20enne ha dovuto fare i conti con la giustizia.

A finire in manette un tifoso giallorosso, nota stonata del successo della squadra capitolina che le ha aperto le porte per la semifinale di Conference League. Il 20enne è infatti gravemente indiziato di furto.

Il tifoso della Roma, sorpreso da un poliziotto della squadra cinofili della questura di Roma mentre frugava dentro alcuni zaini lasciati in un’area non accessibile ai non addetti ai lavori, è scappato via correndo. L’agente, chiamati i rinforzi, ha immediatamente rintracciato il fuggitivo che addosso aveva ancora la refurtiva, riconosciuta da uno steward come di sua proprietà.

Arrestato per furto ma anche colpito da Daspo. Il provvedimento di "Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive" della durata di 3 anni è stato adottato dal questore nei confronti del 20enne in quanto, per poter assistere all’incontro di calcio, si era introdotto nello stadio scavalcando la recinzione perimetrale.