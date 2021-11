Invasione di campo e carica contro gli steward, Questore emette Daspo per due tifosi svizzeri

Una invasione di campo ed una carica contro gli steward. Protagonisti in negativo due tifosi elvetici arrivati nella Capitale per assistere all’incontro di calcio Italia-Svizzera valida per i gironi di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Supporters che sono poi stati identificati e denunciati, con il Questore di Roma che ha poi emesso nei loro confronti un Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive).

In particolare uno dei due tifosi d'Oltralpe al termine della sfida di mercoledì scorso mentre la squadra ospite era ancora in campo per svolgere il cosiddetto defaticamento, dopo aver scavalcato i separatori, è entrato nel campo cercando di raggiungere i giocatori ed è stato bloccato dagli steward e dal personale della Polizia di Stato.

Nello stesso momento, un altro tifoso svizzero, dopo aver mimato alcuni gesti di sfida verso gli steward che stavano gestendo la successiva uscita dei supporter dall’impianto sportivo, si è fisicamente lanciato su di loro facendoli rovinare sulle scalinate. All’arrivo dei poliziotti il cittadino svizzero ha cercato di sottrarsi al controllo dimenandosi.

Entrambi i tifosi sono stati accompagnati negli uffici di polizia e sono stati denunciati alla Magistratura. Inoltre, a loro carico il Questore di Roma, sulla base dell’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso un provvedimento Daspo che impedirà ai 2 tifosi, rispettivamente per 2 e 5 anni, di accedere a tutti gli stadi e gli impianti sportivi nazionali.

Tifosi svizzeri rubano cartello stradale

Tifosi svizzeri arrivati a Roma per seguire la squadra che già la sera prima erano balzati alle cronache romane dopo aver sradicato un palo della segnaletica stradale con l'intento di portarselo nella struttura ricettiva nella quale alloggiavano. Cartello rubato in corso Rinascimento che non è però passato inosservato al titolare dell'attività ricettiva che ha poi chiamato il 112.

Arrivati in una casa vacanze di Corso Vittorio Emanuele II i carabinieri hanno poi identificato i sei ladri, sei cittadini svizzeri, di età compresa tra i 28 ed i 31 anni, denunciati dai militari dell'Arma della Stazione Roma via Vittorio Veneto con l’accusa di furto aggravato.