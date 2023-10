Incappucciati picchiano studenti serbi a Bologna. Tra le ipotesi la vendetta ultras romanista

Una data segnata con il circoletto rosso sul calendario, attesa da più tifoserie. A Bologna venerdì 20 ottobre è andata in scena Virtus Stella Rossa di Eurolega di basket. Un appuntamento che ha destato l'attenzione di diversi gruppi romanisti, ancora feriti per il furto dello striscione dei Fedayn avvenuto a febbraio scorso ad opera degli ultras della squadra di Belgrado. A bloccare - o quantomeno complicare - ogni intenzione di vendetta il divieto di vendita di biglietti ai tifosi serbi. Trasferta vietata in parte quindi, con alcuni gruppi - organizzati e non - che sono giunti lo stesso in Emilia dai Balcani.

Il pestaggio

E qualcosa a Bologna, prima della partita, è in effetti accaduto. Chi indaga, i carabinieri di Bologna, non esclude la mano dei tifosi provenienti dalla Capitale. I fatti - come riporta BolognaToday - venerdì pomeriggio, in via San Donato. Un gruppo composto da sei, forse sette, persone incappucciate si è presentato davanti a un supermercato dove un gruppo di cinque studenti serbi stava comprando del cibo per assistere alla partita a casa. Gli incappucciati, una volta accerchiati i giovani, hanno iniziato a picchiarli, colpendoli con pugni, mazze e martelli.

Le condizioni dei feriti e le indagini

A seguito dell'aggressione due ragazzi sono rimasti feriti e hanno dovuto far ricorso alle cure in ospedale. Spaventati ma illesi gli altri tre sono riusciti a sfuggire al pestaggio. Il gruppo di incappucciati - secondo i testimoni vestiti con passamontagna e felpe nere - si è fermato soltanto quando i passanti hanno cominciato a gridare. Nella fuga uno di loro ha abbandonato, sotto una macchina parcheggiata, un martello, al momento unica traccia in mano ai carabinieri. Gli investigatori bolognesi, sentiti da RomaToday, non escludono nessuna ipotesi e tra le varie piste non escluse, ci sarebbe anche quella del blitz dalla Capitale.

I siti serbi

In Serbia, sul sito SportKlub, è apparso, già venerdì in tarda serata un articolo che indica nei tifosi della Roma i responsabili dell'aggressione. Nello stesso pezzo si fa riferimento all'ala più forte del tifo serbo - i Delije - assenti nel momento dell'aggressione. In un altro pezzo, di oggi pomeriggio, si legge come i sei ragazzi serbi, provenienti da tutta Europa proprio per la partita, non trovando i biglietti avessero deciso di assistere all'incontro in tv, in un appartamento. Raggiunti da un gruppo incappucciato, sono stati malmenati. Sul proprio sito ufficiale la Stella Rossa, con un comunicato, ha voluto smentire la presenza di tifosi organizzati. La stessa società ha espresso vicinanza agli studenti feriti, con cui si è detta in contatto. Sui gruppi e i profili ultras giallorossi al momento tutto tace.