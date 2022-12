Centocelle come Casablanca: quartiere in festa per la vittoria del Marocco ai Mondiali

Caroselli, fumogeni e clacson impazziti. Traffico congestionato e bandiere rosse con la stella verde. Centocelle ieri sera si è trasformata in una Medina, diventando l'improbabile scenario della festa dei tifosi del Marocco dopo la vittoria - insperata - agli ottavi di finale del Mondale contro la Spagna.

Decine le persone in festa che hanno preso parte ai caroselli, all'angolo tra via dei Frassini e via degli Aceri fino a piazza dei Mirti. C'è stato anche chi ha chiamato i parenti a casa, in Marocco, per condividere la gioia.

"In Marocco la festa è grande. Belgio, ora Spagna, sono tutte finali per noi". Ihicham è nato a Kutirbhia e vive a Roma da tanti anni, ha anche la cittadinanza. All'agenzia Dire ha raccontato la sua gioia. Tante le persone della comunità marocchina si sono riunite a Centocelle per festeggiare il primo storico passaggio della nazionale nordafricana ai quarti di un Mondiale di calcio. "Noi ci crediamo, abbiamo già vinto il mondiale" commenta un anziano marocchino che fa da scorta in auto ai ragazzi che sfilano con la bandiera del Marocco. Video ripresi anche dagli smartphone dei presi e diffusi su Welcome To Favelas.