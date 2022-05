Roma-Leicester, 3500 tifosi inglesi nella Capitale: centro blindato e pub sorvegliati speciali

Sono 3500 i tifosi inglesi attesi tra oggi e domani nella Capitale per assistere a Roma-Leicester. La semifinale di Conference League è un appuntamento unico per entrambe le squadre: i ragazzi di José Mourinho vogliono la finale di Tirana e alzare la coppa, i 'Foxes' raddrizzare una stagione anonima. All'Olimpico sono attese 60mila persone e per arrivare allo stadio bisognerà muoversi per tempo.

Ieri durante la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura si è parlato di come gestire l'evento e oggi, dopo un ultimo tavolo tecnico, la questura di Roma ratificherà il dispositivo di sicurezza. Tra i provvedimenti è prevista la parziale sospensione del servizio di autobus e tram dalle 22 di giovedì fino alle due del mattino di venerdì. Le linee che attraversano o fanno capolinea nella ztl del Centro effettueranno le ultime partenze dai capolinea alle ore 22, mentre le linee di bus notturne effettueranno le prime partenze dai capolinea alle ore 2. TUTTE LE INFORMAZIONI SUI TRASPORTI

Zone della movida e il centro blindato

Proprio da questa sera, quando già centinaia di inglesi saranno arrivati a Roma, scatterà il servizio d'ordine. Il focus sarà soprattutto concentrato nei pub del centro, fra Colosseo, Santa Maria Maggiore e Campo de' Fiori. D'altronde solamente lo scorso marzo, alcuni tifosi del Vitesse venuti a Roma per la partita di Conference League furono aggrediti in locale.

Non ci furono feriti, ma il giorno dopo gli ultras olandesi di tutta risposta danneggiarono alcuni autobus. All'epoca gli ospiti erano circa mille, nelle prossime ore gli inglesi saranno tre volte tanto. Per questo motivo già da questa sera intere a Trastevere, Testaccio, ma anche Parioli e San Lorenzo saranno ancora più presidiati dalle forze dell'ordine. La Digos, secondo quanto si apprende, in collaborazioni con le autorità britanniche sta monitorando anche l'arrivo dei 'Baby Squad', il principale gruppo dei tifosi del Leicester. Gente che non si vergogna ad usare le mani.

Oltre mille agenti e militari

Domani all'Olimpico saranno in campo circa mille uomini fra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani. Prima del match verranno ispezionate e bonificate tutte le aree dello stadio e del Foro Italico. I tifosi ospiti, che saranno scortati su bus navetta da Villa Borghese, dalle 18:30 in poi saranno attesi nel lato dell'impianto che li ospitano, ossia nei Distinti Nord, a distanza dai romanisti.

Le strade chiuse e il divieto di parcheggio

Per prevenire eventuali situazioni esplosive, saranno organizzate diverse vie di fuga con una serie di strade chiuse. Non si potrà parcheggiare l'auto infatti in via Cavour (ambo i lati), nel tratto compreso tra Largo Corrado Ricci e via degli Annibaldi.

Possibili chiusure al traffico, e divieti di sosta, anche nell'area di Villa Borghese, a piazzale delle Canestre, viale Washington, viale Fiorello La Guardia e via del Galoppatoio. Dalle 17 di giovedì, invece, possibili chiusure al traffico sul lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto compreso tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis, sul ponte Duca d'Aosta; sul lungotevere Maresciallo Cadorna, in piazzale Maresciallo Giardino.