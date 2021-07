Ucraina-Inghilterra: l'invasione non c'è stata. Festa, fiumi di birra e nessun disordine

I tifosi non in regola identificati tramite controlli incrociati e check point

Brindisi, cori, bandiere e fiumi di birra a ponte Duca d’Aosta ed in alcune piazze del Centro. Da una parte gli inglesi, dall’altra gli ucraini. La tanto temuta invasione inglese con lo spauracchio variante Delta dal Regno Unito non c'è stata. Il muro sanitario e di ordine pubblico alzato da Questura, Prefettura e ministero della Salute ha retto l'urto ed i quarti di finale di Euro2020 giocati allo stadio Olimpico di Roma fra Inghilterra ed Ucraina sono stati solo una festa di sport, nel rispetto delle misure di contenimento per la diffusione del Coronavirus. Check point e controlli incrociati hanno infatti dato i loro frutti. Nessun disordine, nessuna tensione, anche se non si esclude che qualche tifoso inglese possa aver "dribblato" gli accertamenti. Un sistema che ha comunque retto bene tanto che degli oltre 15mila tifosi annunciati all'Olimpico alla fine ve ne erano oltre 2mila in meno, ovvero coloro che avevano un biglietto che non è stato possibile utilizzare.

Al fine di contenere l'invasione i check point per accedere all'area del Foro Italico sono stati ampliati a largo raggio, con cinque filtraggi extra da cui sono confluiti i tifosi. Cinquanta i tifosi inglesi ed ucraini trovati con il biglietto in mano ma in flagranza di quarantena violata. Scovati dalle forze dell'ordine, oltre ad una multa salata ed all'obbligo di quarantena senza poter assistere al match, la Questura sta valutando la possibilità di sottoporli a Daspo.

Impegno per contenere lo spauracchio inglese che ha trovato il ringraziamento dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "Ringrazio il Prefetto Matteo Piantedosi e il Questore Mario Della Cioppa per lo straordinario impegno delle forze dell'ordine nel controllo dei tifosi nel far rispettare le regole sanitarie per la partita Ucraina-Inghilterra che si è svolta ieri a Roma. E' stato fatto un lavoro encomiabile, ancora una volta è stata dimostrata professionalità dalle nostre forze dell'ordine, anche per la tutela sanitaria e il contrasto alla pandemia".

I controlli incrociati della Questura

Questura di Roma che sabato ha sottoposto a controlli incrociati decine di tifosi inglesi svolgendo accertamenti sulle liste dei passeggeri arrivati in aereo da Gran Bretagna e Ucraina, con le liste dei biglietti venduti per il quarto di finale degli Europei di calcio. Al centro dei controlli che sono stati svolti in alcuni hotel, il rispetto della quarantena di 5 giorni imposta dal Governo italiano a metà giugno, per coloro arrivavano o erano transitati nel Regno Unito nei 14 giorni antecedenti all'arrivo. In caso di mancato rispetto della quarantena la polizia ha invalidato il biglietto di ingresso allo stadio e multato i trasgressori.

Tabloid inglesi

Nonostante le misure antiCovid, secondo i tabloid inglesi molti sostenitori britannici sono comunuque riusciti ad arrivare a Roma. Prima i bar, poi lo stadio, scrive The Sun, le tappe dei "tifosi inglesi che sono stati così fortunati da essere riusciti ad arrivare a Roma". Come ci sono arrivati, evitando quarantena, tamponi anti Covid e una multa di 386 sterline per chi viola le restrizioni in atto, lo scrive lo stesso giornale britannico citando diverse testimonianze di tifosi partiti dalla Francia e dalla Repubblica Ceca, dalla Spagna e da altri Paesi europei. Ma anche dagli Emirati.

Secondo il Daily Mail, sono invece "circa cinquecento i tifosi inglesi giunti a Roma dagli Emirati Arabi Uniti", parlando di biglietti aerei di andata e ritorno pagati 700 sterline. Ma non solo. Per aggirare le restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, ovvero per evitare la quarantena e il test negativo per accadere allo stadio, i tifosi inglesi sarebbero partiti anche dalla Svizzera, dalla Spagna, da Praga e dal Portogallo.

Festa inglese all'Olimpico

Per quanto concerne la cronaca sportiva la serata dell'Olimpico è stata un trionfo per gli inglesi. L'Inghilterra ha infatto travolto l'Ucraina 4 a 0 nei quarti di finale dell'Europeo. Dopo il primo gol segnato da Harry Kane al quarto minuto del primo tempo sono seguiti, nel secondo tempo, quelli di Harry Maguire al 46esimo, di Kane al 50esimo e al 63esimo minuto di Jordan Henderson. In semifinale l'Inghilterra ha appuntamento con la Danimarca che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 2 a 1.