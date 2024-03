Roma-Brighton: oltre 4mila tifosi inglesi nella Capitale, scatta il piano sicurezza

Invasione di "Gabbiani" nella Capitale. Sono oltre 4 mila i tifosi inglesi attesi a Roma per la partita che si giocherà giovedì sera all'Olimpico tra Roma e Brighton per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in città è stato prediposto il piano sicurezza.

Anche se i tifosi della squadra inglese sono ritenuti molto tranquilli, non mancano i gruppi organizzati tra cui gli Stand or Fall, gli Nsk Ruffian Bha e i The Seagulls del North Stand Kollective, il settore occupato dai sostenitori britannici durante le partite casalinghe. Un match considerato non a rischio scontri, con la questura di Roma che ha comunque predisposto il piano di accoglienza che scatterà già dalla giornata di oggi con servizi preventivi e particolare attenzione alle aree del Centro Storico dove saranno transennati o presidiati monumenti, fontane e siti d'interesse artistico e archeologico.

Degli oltre 4mila Gabbiani attesi, alcune centinaia di tifosi sono già arrivati in città con voli low coast ed hanno raggiunto Roma anche con i treni dalle vicine città italiane dove sono atterrati. Ad accoglierli e monitorarli le forze dell'ordine che dopo averli riuniti in aree apposite sul lungotevere, Flaminio, piazzale delle Canestre, piazzale Flaminio e la zona di Villa Borghese, li scorteranno allo stadio Olimpico con apposite navette. Il fischio d'inizio del match è previsto alle 18:45 di giovedì 7 marzo.