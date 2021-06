Europei a Roma, tremila tifosi Galles in città. Controlli e transenne anche a piazza di Spagna e Fontana di Trevi

Sono circa tremila i tifosi del Galles attesi a Roma per la partita degli Europei in programma domenica pomeriggio contro l'Italia. Un numero che però, secondo quanto si apprende, potrebbe ridursi drasticamente in virtù della quarantena prevista al ritorno in Gran Bretagna. Sotto la lente in vista del match non solo la zona dello stadio, ma anche il centro storico per tutto il weekend.



Sorvegliati speciali pub e locali dove potrebbero confluire i tifosi stranieri. Previsti domani e domenica varchi d'accesso a Fontana di Trevi e piazza di Spagna dove si riversarono i supporter turchi prima della partita inaugurale dell'11 giugno. Scatterà infatti il numero chiuso già da sabato per Fontana di Trevi e attorno alla Barcaccia di Piazza di Spagna, con transenne a protezione di due tra le più pregiate fontane di Roma.

La fase due di controlli rafforzati in occasione del primo week end in zona bianca per Roma, come previsto dal Questore Della Cioppa, contempla oltre a una serie di restrizioni nelle principali piazze della movida anche una misura particolare per le due piazze simbolo, spesso punto di assembramento delle tifoserie. In particolare, attenzione alta domenica pomeriggio sulla zona di Trinità dei Monti, in vista dell'ultimo match del girone per la Nazionale italiana di calcio impegnata alle 18 allo stadio Olimpico contro il Galles. L'11 giugno scorso, in occasione del match inaugurale dell'Italia, i tifosi turchi si ritrovarono in massa proprio nell'area di piazza di Spagna.

Come detto, fari puntati pure su Fontana di Trevi dove già ieri la polizia locale I Gruppo Centro, di presidio in piazza, ha dovuto procedere alla temporanea chiusura dell'area intorno la fontana a causa dell'afflusso di un gran numero di persone che impediva il rispetto delle misure anti Covid.