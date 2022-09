I tifosi del Feyenoord fanno paura. Il Prefetto vieta la trasferta a Roma

Niente trasferta a Roma per i tifosi del Feyenoord. Il prefetto Matteo Piantedosi ha infatti deciso di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi per Lazio-Feyenoord di coppa Uefa, in programma giovedì 8 settembre nella Capitale. La motivazione è quella di "preservare la città da possibili disordini".

La tifoseria del Feyenoord quindi non tornerà sul luogo del delitto, a Roma, dove nel febbraio 2015 fu protagonista di un pomeriggio di guerriglia che portò al danneggiamento della fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna. Per quell'episodio, diventato iconico, quattro tifosi sono stati condannati a 4 anni.

La cronaca del febbraio 2015 - Guerriglia olandese in centro

Tra il 18 e il 19 febbraio 2015 furono 50 i tifosi arrestati. Diciotto i feriti, tra cui 13 agenti e 5 tifosi. Oltre alla Barcaccia, danneggiamenti vari si registrarono in città, con 15 vetture Atac rese inservibili dalla furia olandese.

Gli ultras del Feyenoord sono riconosciuti come tra i più aggressivi a livello europeo e sono noti per le gravi turbative all'ordine pubblico arrecate in trasferta. Anche nella recente finale di Conference League a Tirana contro la Roma sono stati protagonisti di scontri con la polizia e i tifosi giallorossi.