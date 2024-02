Roma-Feyenoord: allarme tifosi olandesi nella Capitale nonostante il divieto di trasferta

A Roma nonostante la trasferta vietata. I tifosi olandesi sono pronti a sbarcare ancora nella Capitale. Un possibile déjà vu. Come accaduto in occasione del match di Champions League giocato allo stadio Olimpico contro la Lazio lo scorso mese di novembre. Nonostante non potessero acquistare i biglietti per lo stadio, gli hooligans del Feyenoord non si scoraggiarono e atterrarono nella Città Eterna, annunciando il loro arrivo con delle stories su Instagram. Come accaduto al De Kuip per il match dell'andata, con diversi sostenitori giallorossi giunti a Rotterdam nonostante il divieto, stesso scenario potrebbe verificarsi in occasione del match di ritorno di Europa League in programma il prossimo 22 di febbraio.

Olandesi a Roma nonostante i divieti

Una partita ad alto rischio scontri quella tra Roma e Feyenoord, oramai un classico con le due compagini che si affronteranno per la terza volta in tre anni. Proprio in occasione del match di ritorno vinto 4 a 1 dagli uomini allora allenati da Mourinho lo scorso mese di aprile 40 feyenoorder (gli hooligans di Rotterdam) furono fermati ai tornelli dello stadio Olimpico mentre provavano ad accedere all'interno dell'impianto romano con alcuni biglietti intestati a cittadini italiani. Duecento orange che arrivarono a Roma - alcuni via Napoli ospiti degli ultras partenopei - nonostante il divieto di assistere al match. Una presenza prevista lo scorso anno dalla polizia, come anche in occasione della partita di giovedì sera.

L'ordine pubblico

Come da protocollo, nonostante il lavoro preventivo degli investigatori della digos e il divieto di trasferta decretato dalla prefettura di Roma, in previsione del match si terrà domani a Palazzo Valentini una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui verrà dato seguito alle indicazioni del Viminale, al fine di evitare - come accaduto lo scorso anno - possibili contatti fra le due tifoserie. Non si esclude inoltre la presenza di frange estreme di ultras di tifoserie avverse ai giallorossi che potrebbero arrivare nella Capitale al fine di creare disordini.

Olandesi a Roma lo scorso anno

Identificati dalle forze dell'ordine lo scorso anno gli hooligans olandesi vennero poi invitati a spostarsi allo Shamrock Pub, birreria vicino al Colosseo dove i circa 200 ultras videro la partita senza creare particolari problemi.

Romanisti a caccia di olandesi

Giovedì di Europa League dello scorso anno che si concluse - nonostante la presenza degli orange a Roma - senza particolari criticità. Nei servizi di controllo preventivo furono gli agenti della digos a fermare e identificare 40 romanisti che si erano radunati in un pub di via Andrea Doria, in Prati. Ultras giallorossi che vennero trovati poi con mazze, bastone e martelli nel bagagliaio di un'auto. Una caccia agli olandesi, come era accaduto la sera prima nei pressi del Colosseo quando in centinaia provarono ad avvicinare gli ultras provenienti dai Paesi Bassi.

I messaggi sui social

Presenza olandese a Roma prevista anche sui social, in particolare su Tik Tok dove un profilo legato ai tifosi romanisti scrive: "Attenzione: ci è giunta voce che alcuni gruppi laziali stanno offrendo ospitalità ai tifosi provenienti da Rotterdam per la partita di ritorno Roma-Feyenoord. Si chiede l'attenzione a tutti i tifosi (non facenti parte dei gruppi ultras) di prestare massima attenzione fuori dallo stadio e dintorni".

Roma e Feyenoord

Rotterdam-Roma è ormai un asse caldo del tifo europeo. Negli ultimi anni diversi sono stati incontri fra olandesi e romanisti in tutte le competizioni, così come i problemi fuori dal campo. Primo atto nel 2015 quando dai Paesi Bassi i tifosi arrivarono a Roma e sfregiarono la Capitale danneggiando la Barcaccia di piazza di Spagna. Più recentemente nella scorsa stagione, la città fu blindata per l'arrivo della compagine olandese sia contro la Lazio che la Roma in Europa League. Giovedì prossimo come l'anno scorso e come in occasione della partita di Champions League contro la Lazio, vietata la trasferta ai tifosi, ma l'orda arancione è pronta a raggiungere la Capitale con ogni mezzo.