I tifosi del Feyenoord a Roma: notte di tensione tra provocazioni e tentativi di agguati nei pub

La notte, nonostante le tensioni, è passata senza feriti. Almeno stando alle fonti ufficiali. Il clima però intorno alla partita di questa sera tra Roma e Feyenoord resta incandescente. Nella serata di ieri gruppi di olandesi sono arrivati in città, nonostante per loro ci sia il divieto di accedere all'Olimpico.

Diverse provocazioni si sono susseguite, almeno via social, per tutta la giornata. Prima le foto Instagram davanti la Barcaccia in Piazza di Spagna accompagnate dalla frase: "Ciao, ci siamo di nuovo". Poi le birre con i selfie allo "Shamrock", pub irlandese a due passi dal Colosseo. È proprio questo mapparsi che in città che ha generato il clima di tensione palpabile.

Il locale è stato controllato a vista da più camionette della polizia. Circa duecento ultras romanisti hanno tentato di assediare il locale e corso, incappucciati, lungo le vie del centro. Gli agenti hanno monitorato il tutto e, fortunatamente, non ci sono stati contatti tra i due gruppi e neanche con il reparto mobile della polizia di Stato.

Oltre i Vak S, a Roma ieri sono arrivati anche gli ultras del gruppo Rotterdam Radicals. Proprio sui gemellaggi la Digos ha lavorato in questi giorni, anche per prevenire eventuali scontri. Oggi i controlli, messi in atto anche da agenti in borghese, saranno potenziati nelle aree intorno a piazza del Popolo, del Tridente e appunto piazza di Spagna. Per scongiurare qualsiasi contatto tra le opposte tifoserie verrà fatta attività preventiva nelle stazioni ferroviarie, aeroporti e caselli autostradali oltre che nelle strutture recettive. Una parte degli agenti verrà schierata, già nel corso della mattinata, nella zona dell'Olimpico.

L'obiettivo è evitare quanto avvenne il 19 febbraio di otto anni fa. Una giornata drammatica con scontri con le forze dell'ordine che si consumarono nel salotto di Roma, tra piazza del Popolo e all'interno di Villa Borghese.

Armati di bottiglie di birra e alcolici circa seimila supporter olandesi si riversarono per le vie del centro storico. Ne nacque una vera e propria guerriglia urbana con il lancio anche di fumogeni: i poliziotti in assetto antisommossa intervennero con delle cariche sotto lo sguardo atterrito di turisti e residenti.