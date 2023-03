Tifosi del Feyenoord a Roma: la paura dell'invasione olandese, Gualtieri ammette la "preoccupazione"

Nella città senza prefetto da oltre venti giorni dopo l'addio di Bruno Frattasi, Roma si trova a fare i conti con la minaccia olandese. I tifosi del Feyenoord, biglietti per la partita a parte, sono pronti a invadere la città. Non è una novità che il divieto per le trasferte europee non sia un deterrente per gli hooligan, come dimostrato anche a Napoli, presa d'assedio dagli ultras dell'Eintracht Francoforte nonostante il divieto di accesso allo stadio Maradona.

Che in città si respiri una certa apprensione lo dimostrano anche le parole del sindaco Roberto Gualtieri a Radio 24: "C'è preoccupazione visti i precedenti e anche alcune dichiarazioni. Come ho già detto poi saremo alla vigilia di un’ispezione per Expo. Ma il ministro Piantedosi mi ha garantito il pieno impegno e mi risulta l'atteggiamento di vietare la trasferta. Sappiamo che c'è chi verrà lo stesso, ma saranno isolati. La Prefettura sa lavorare molto bene, sono fiducioso".

Proprio sull'aspetto diplomatico si gioca una prima partita importante. Il motivo è legato alla mancata nomina del prefetto della Capitale che, dopo i solleciti, potrebbe arrivare nel prossimo consiglio dei ministri. Senza prefetto, il provvedimento potrebbe essere deciso dallo stesso ministro Piantedosi, ma si rischierebbe un imbarazzo diplomatico con il governo olandese.

Fatto sta che, al di là dei divieti, il tempo ormai sta correndo inesorabilmente. La partita è in programma il prossimo 20 febbraio, tra meno di un mese. I tifosi olandesi stanno già prenotando i pacchetti con aerei, treni e hotel. In sostanza che abbiano un biglietto per lo stadio o meno, sta diventando quasi un deterrente secondario perché non si potrebbero fermare se arrivassero a Roma da "turisti".

Diverso, invece, sarebbero i provvedimenti per i cortei non autorizzati. Secondo quanto si apprende, la questura di Roma non intende farsi trovare impreparata e in attesa di indicazioni dal ministero dell'Interno e di un tavolo con la prefettura si sta già mettendo a punto una serie di piani di sicurezza. Non è escluso che, come già accaduto per partite a rischio, vengano emesse ordinanze anti vetro e anti alcol, così come le chiusure del centro storico o di altre aree vicino allo stadio, come Ponte Milvio.