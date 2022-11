Derby Roma-Lazio: con l'auto carica di armi all'uscita dallo stadio, daspo per 4 ultras

Con un'auto carica di armi all'uscita dallo stadio dopo la fine del Derby giocato fra la Roma e la Lazio lo scorso 6 novembre. Ad essere fermati quattro ultras gialorossi, nei confronti dei quali il questore ha emesso altrettanti Daspo. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive ha riguardato anche due tifosi biancocelesti.

I primi 4 provvedimenti sono scaturiti in seguito all’arresto di altrettanti tifosi romanisti da parte degli agenti di polizia del commissariato Villa Glori. In particolare i quattro ultras, fermati per un controllo nelle vicinanze dell'impianto del Foro Italico, erano stati trovati in possesso, all’interno dell’auto a bordo della quale si trovavano, di diversi oggetti tra i quali una mazza di legno, un martello, un coltello di circa 20 centimetri e diversi capi di abbigliamento utilizzabili per occultare il volto. Tutti i materiali sono stati rinvenuti all’interno della macchina a bordo della quale i 4 sono stati fermati.

Tutti già destinatari di altrettanti Daspo, nei confronti dei quattro ne sono stati emessi altri quattro: uno della durata di 10 anni, uno per 6 anni ed altri due per 5.

Nel corso della medesima partita sono stati emanati altri 2 provvedimenti Daspo nei confronti di altrettanti tifosi, questa volta per fatti avvenuti all’interno dello stadio. Uno dei due soggetti, infatti, si è reso responsabile dello scavalcamento dal settore della Curva Nord con relativa invasione di campo, mentre l'altro tifoso laziale è stato trovato in possesso di un fumogeno, custodito nella tasca dei pantaloni.

L’inosservanza al divieto di accesso alle manifestazioni sportive è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10mila a euro 40 mila euro. Nei confronti di chi contravviene al divieto, è consentito l’arresto nei casi di flagranza.