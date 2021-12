Oltre 100 dosi di hashish in casa, arrestata pusher cinquantenne

Aveva trasformato il suo appartamento in zona Tiburtino III in una centrale di spaccio: i clienti si rivolgevano a lei, 50enne romana, per acquistare le dosi direttamente a domicilio, e i poliziotti del commissariato San Lorenzo alla fine hanno deciso di farle visita.

In camera da letto hanno trovato una busta contenente 78 bustine con contenenti 144 grammi di hashish, 43 involucri contenenti 67 grammi di hashish, un pezzo da 26.50 grammi della stessa sostanza e materiale per il confezionamento. La cinquantenne è stata arrestata.

Sempre gli agenti del commissariato di San Lorenzo hanno arrestato anche un 27enne romano che a usava la macchina per fare consegne a domicilio zona Torri: alla sua ultima consegna è stato fermato dalla polizia, che sotto il sedile lato passeggero hanno trovato 255 grammi di cocaina e sotto il sedile del guidatore altri 46 grammi di “polvere bianca”.

I poliziotti del commissariato di San Lorenzo, dopo la perquisizione, lo hanno arrestato e poi trasferito in tribunale per il processo per direttissima.