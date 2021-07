Tiburtina, agenti della Municipale aggrediti dopo lo sgombero del presidio Baobab: “Vi ammazzo”

“Vi ammazzo”, “Siete delle m…”, poi le minacce con una pietra sfociate in pugni. Vittime dell’aggressione alcuni agenti di Roma Capitale impegnati nello sgombero del presidio Baobab a piazzale Spadolini, alla stazione Tiburtina.

Gli agenti sono intervenuti mercoledì mattina per sgomberare l’area dell'insediamento che sino a ieri sorgeva nell’area adiacente il piazzale est della stazione Tiburtina. Un'operazione delicata, che il Comune ha concordato nell'ottica di riqualificazione della zona e che per gli attivisti di Baobab, che proprio lì fornivano pasti e supporto a decine di migranti, è stata portata a termine senza un confronto e una strategia condivisa, come sottolineato da Andrea Costa, presidente dell'associazione: “Avevamo cercato un dialogo con la delegata della sindaca alle periferie, Federica Angeli, che però non ha mai risposto alle nostre lettere e telefonate”.

Nel corso della mattinata dunque gli agenti di Roma Capitale, così come stabilito nell'ultimo Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono intervenuti insieme con la polizia e la Guardia di Finanza per liberare l'area identificando 80 persone. Nel pomeriggio sono tornati in presidio, ed è a quel punto che un uomo - identificato poi in un 31enne originario del Mali - ha iniziato a insultarli, raccogliendo una pietra e minacciando di tirargliela addosso, prendendo anche a calci un cestino della spazzatura.

Una reazione causata con tutta probabilità dall'esasperazione, che nel giro di pochi minuti è degenerata. Il 31enne, sempre più agitato, ha continuato a urlare e se l’è presa in particolare con un’agente che ha provato a calmarlo, colpendola a un braccio. I due colleghi intervenuti per difenderla hanno ricevuto invece pugni in faccia e calci, sino a quando non sono riusciti a immobilizzarlo.

L’uomo è stato arrestato e giovedì mattina sottoposto a rito direttissimo è condannato al carcere.