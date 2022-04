Incidente sulla Tiburtina: si ribalta con l'auto dopo scontro con altra vettura, due feriti

Un'auto ribaltata sotto al viadotto. E' la conseguenza di un incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio in zona Casal Bruciato-Pietralata, al Tiburtino. Due le vetture coinvolte, altrettanti i feriti.

L'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale sulla via Tiburtina, fra via Fiorentini e via Giuseppe Antonio Andriulli. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, una Smart ed un Volkswagen T-Cross si sono scontrati, con il crossover che ha terminato la propria corsa sulla fiancata destra.

Sul posto sono quindi intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato in ospedale un 30enne ed una donna di 34 anni, tutti e due all'ospedale Sandro Pertini.