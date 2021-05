"Ti sfascio il taxi se non mi dai mezza piotta"

I Carabinieri della Stazione Roma Prati hanno arrestato un 30enne romano dando esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, per estorsione. Ieri pomeriggio, i Carabinieri hanno notato l’uomo mentre passeggiava in via Marcantonio Colonna e lo hanno fermato per un controllo di routine.

Dagli accertamenti alla banca dati, i militari hanno appurato che il 30enne era ricercato per un’estorsione commessa lo scorso 24 gennaio, in danno di un autista di taxi fermo in Piazza Cairoli. L’uomo, una volta entrato all’interno del taxi aveva minacciato di danneggiare il mezzo se l’autista non gli avesse consegnato “mezza piotta”, portandogli via, di fatto, 70 euro.

Dopo la notifica dell’ordinanza, il 30enne è stato accompagnato presso la sua abitazione dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.