Prima la lite, poi le estorsioni: "Paga o ti brucio il locale"

Una lite nata per delle molestie ad una ragazza in un pub. Protagonisti il giovane "molestatore" e un avventore del pub intervenuto in soccorso della ragazza. Nasce da qui l'operazione che ha portato gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati ad eseguire un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, con annesso il divieto di allontanamento dalle rispettive abitazioni in orario serale e notturno nei confronti di un 30enne ed un 36enne, gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di estorsione ed il solo 30enne anche di lesioni personali.

Dopo la lite, il 30enne, è tornato nello stesso pub e quando il titolare ha provato a farlo uscire lo ha minacciato con frasi del tipo "ti brucio il locale". Soltanto poche ore dopo, quando il locale era chiuso al pubblico, il 30enne ha bussato alla saracinesca ed il proprietario gli ha consegnato 60 euro, chiestigli dal ragazzo.

Lo stesso fatto è stato reiterato una settimana dopo ma in questo caso l’uomo è andato in compagnia di un suo amico, ovvero l’odierno indagato 36enne. La vittima ha presentato una denuncia al commissariato Prati e gli investigatori, dopo una serie di accertamenti, hanno identificato entrambi i sospetti.

La Procura, con gli elementi acquisiti, ha chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Roma la misura cautelare dell’obbligo di dimora con annesso il divieto di non lasciare la propria abitazione nelle ore serali e notturne.

La misura è stata eseguita dagli stessi poliziotti del commissariato di via Ruffini.