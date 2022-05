Tg2, stella delle brigate rosse disegnata nell'ascensore: indaga la Digos. Solidarietà bipartisan

Ha scatenato una condanna unanime il ritrovamento di una stella a cinque punte, simbolo delle brigate rosse, all'interno di un'ascensore dell’edificio che ospita la redazione del Tg2 a Saxa Rubra, a Roma. A seguito della segnalazione, sul posto è intervenuta la Digos di Roma, con la scientifica a supporto. In base a quanto si apprende della scritta si è accorta una giornalista che ha allertato i colleghi e i vertici aziendali.

Quel che si pensa è che la scritta possa essere indirizzata al direttore della testata, Gennaro Sangiuliano che nei giorni scorsi era stato criticato per aver partecipato alla convention milanese di FdI. Tuttavia nulla trapela da parte di chi indaga.

I pubblici ministeri di Roma attendono una prima informativa della Digos. Dopo l'arrivo dell'incartamento i magistrati di piazzale Clodio dovrebbero formalmente aprire un fascicolo di indagine.

Solidarietà bipartisan è stata espressa alla testata e al suo direttore.

Il Cdr del Tg2 esprime in una nota "la massima indignazione per la provocazione avvenuta nello stabile che ospita la redazione giornalistica: l'incisione di un simbolo delle Brigate Rosse in uno degli ascensori della palazzina del Tg2. Il Cdr respinge ogni tentativo di minaccia nei confronti della redazione. Il ritorno a tempi bui pervasi dalla violenza non ci sarà : con il lavoro quotidiano le giornaliste e i giornalisti del Tg2 dicono no alla violenza. Infine l'auspicio che i responsabili dell'ignobile gesto siano al più presto individuati", conclude il comitato di redazione.