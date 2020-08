Tevere, trovati cani abbandonati lungo il fiume: interviene la polizia locale

Proseguono le attività di monitoraggio e gli interventi a contrasto del degrado lungo il fiume Tevere da parte degli agenti del Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale di Roma Capitale.

E' di martedì pomeriggio l'ultimo intervento sulla banchine del fiume, all’altezza della Cloaca Massima per consentire il ripristino del decoro nell'area, dove gli operanti hanno rinvenuto 3 cani di grossa taglia, in evidente stato di abbandono, che sono stati affidati alle cure di un'apposita unità della Pet in Time.