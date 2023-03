Le tettoie abusive di Tor Bella Monaca: il parcheggio privato per ostentare il potere tra i palazzi dello spaccio

Un simbolo per ostentare la forza nel quartiere. Le tettoie abusive in via dell'Archeologia sono tornate. Le avevano abbattute nel 2020, ora le hanno ricostruite. Da almeno un mese, secondo quanto appreso da RomaToday, le tettoie abusive e abbattute quasi tre anni fa sono tornate. Una volta punto di ritrovo per le vedette che spacciavano tra le torri di Tor Bella Monaca, ora usate come parcheggi privati per le auto della famiglia Moccia.

La segnalazione è stata fatta sia dai cittadini che dai carabinieri. È sul tavolo della polizia locale, che già in passato era intervenuta. Tra i caschi bianchi presenti all'epoca, insieme allora comandante Antonio Di Maggio, c'era anche Marco Milani, segretario romano del Sindacato unitario Lavoratori Polizia Locale (Sulpl): "La situazione di Tor Bella Monaca fa parte di quelle criticità della Capitale, in cui il Corpo in passato più volte si è trovato con successo a operare, dalla demolizione delle abitazioni dei Casamonica, a quelle degli abusi all'Idroscalo di Ostia".

"Purtroppo da circa due anni a questa parte, come spesso denunciato dal sindacato, a una mancanza di risorse soprattutto umane si è aggiunta una sorta di mancanza di volontà operativa nell'ambito sicurezza, che ha visto lo scioglimento o il demansionamento dei gruppi speciali e i caschi bianchi impiegati in attività di vetrina nelle piazze del centro o di portierato davanti ai campi nomadi e persino comandati a fare accoglienza pubblico dentro ai municipi. Se tutto questo sia frutto di scelte gestionali o di volontà politica, resta ancora difficile da comprendere, ciò che rimane certa è però la decrescita dell'operatività del Corpo", conclude Milani.