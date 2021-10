Colpito da una testata, Gualtieri chiama dipendente del Municipio aggredito

E' stato colpito con una testata mentre era impegnato alla gestione degli ingressi del III Municipio Montesacro di Roma. Ad essere aggredito un dipendente comunale appena assunto. Vittima costretta alle cure dell'ospedale che ha ricevuto domenica mattina la chiamata del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Si tratta di un episodio grave e inaccettabile - ha detto Gualtieri -. Garantire gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro è un dovere di ogni amministrazione. Su questo tema assicureremo la massima attenzione e intransigenza".

Dipendente del Municipio colpito da una testata

A dare notizia dell'aggressione la FP Cgil Roma e Lazio: "Un operatore dei servizi di custodia, assunto da appena un mese e assegnato da pochi giorni alla gestione degli ingressi degli sportelli al Municipio III di Roma, in via Fracchia, è stato aggredito con una 'testata' da parte di un utente. Per l'aggressione, il lavoratore è stato costretto a fare ricorso alle cure del pronto soccorso".

"Quanto accaduto segnala l'evidente necessità di dedicare la dovuta attenzione alle condizioni di sicurezza del personale capitolino e alle modalità in cui si trovano ad operare i dipendenti - le parole di Marco D'Emilia, di FP Cgil Roma Lazio -. Nell'esprimere piena solidarietà al collega, ci attendiamo che la nuova amministrazione dedichi la dovuta attenzione anche al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, tema ancora più urgente da affrontare, aggravato dalla pandemia da una parte e dal continuo esodo pensionistico con la conseguente depauperazione degli organici dall'altra, su cui i confronti con la precedente amministrazione non hanno portato a compimento decisioni operative strutturali che consentano di evitare che si generino situazioni come quelle descritte"

"Noi faremo la nostra parte - conclude D'Elia - e ci attendiamo una risposta adeguata alla gravità delle condizioni di lavoro e la necessaria attenzione alle tematiche del lavoro della macchina capitolina da parte della nuova amministrazione".