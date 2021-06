Panico al pronto soccorso: carabiniere colpito al volto con una testata

Panico al pronto soccorso dell'ospedale di Ostia dove un uomo ha colpito un carabiniere con una testate in pieno volto. Succede al Grassi dove i militari della locale stazione lidense sono intervenuti per placare un 37enne di origine ucraina che, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, si stava aggirando in modo confuso nel nosocomio di via Gian Carlo Passeroni.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo li ha improvvisamente aggrediti, riuscendo a colpire uno dei militari con una violenta testata al volto. Il 37enne è stato immobilizzato e arrestato e, a conclusione delle formalità di rito, è stato trasferito al Tribunale di Roma per l’udienza di convalida.