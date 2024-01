"Che ti guardi?" e colpisce vigile con una testata

Prima lo ha minacciato con uno sguardo e, subito dopo, l'aggressione con un colpo al volto. Vittima un agente in borghese del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale aggredito in strada a via Goito, a Castro Pretorio, da un 30enne dell'Ecuador, che è stato bloccato e denunciato a piede libero per lesioni.

A fermarlo due agenti in servizio. Il trentenne, senza alcun apparente motivo, ha prima cercato di provocare l’operatore, che stava attraversando la strada per tornare presso il comando di zona, colpendolo poi all'improvviso al volto. Il sudamericano, secondo quanto si apprende, avrebbe diversi precedenti di polizia tra cui occupazioni abusive, violenze di vario genere e violenza sessuale. L'uomo è stato bloccato da una pattuglia e denunciato per lesioni.

L'agente è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del policlinico Umberto I dove sono tutt'ora in corso accertamenti. "Nel fare gli auguri di pronta guarigione al collega, torniamo a porre l'accento sulla situazione di degrado delle zone Termini ed Esquilino, troppo spesso abbandonate, come pure le periferie dalla gestione della sicurezza nell'ultimo triennio", commenta Marco Milani, segretario del sindacato unitario lavoratori dei caschi bianchi. "Attendiamo con fiducia il cambio di passo già annunciato dal nuovo comandante generale Mario De Sclavis, sulla gestione della Direzione Sicurezza Urbana e dei gruppi speciali, riportando legalita' in zone divenute terre di nessuno", conclude.