In strada con un fagotto con dentro gioielli ed oltre 15mila euro

Un "fagotto" del valore di più di 20.000 euro. Lo aveva con sé un giovane di 24 anni che nei giorni scorsi è stato bloccato dai carabinieri mentre cercava di liberarsene in zona Testaccio.

I militari hanno deciso di fermare il 24enne dopo averlo visto camminare con aria tesa in viale del Campo Boario, tra le mani un piccolo involto. Alla vista delle divise il giovane ha provato a gettarlo via, ma non ha fatto in tempo: quando lo hanno aperto i carabinieri hanno trovato al suo interno due portafogli da donna contenenti oltre 15.000 euro in contanti e gioielli d'oro.

Interpellato sulla provenienza di quel piccolo tesoro, il 24enne non ha fornito alcuna spiegazione. È stato quindi denunciato per ricettazione, mentre portafogli e gioielli sono stati sequestrati. In corso le indagini per capire a chi appartengano e da dove arrivino.