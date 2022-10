Testaccio senza controllo, cocaina sotto i balconi e auto trasformate in discoteche mobili

Cocaina preparata e sniffata tra le auto. Minicar trasformate in discoteche mobili alle 4 del mattino. Il tutto, sempre condito con le ormai consuete risse. Per i residente di Testaccio, uno dei rioni storici di Roma, il week end è sempre più un incubo. I cittadini sono stanchi: "Ormai i nostri esposti non si contano più. Nessuno fa nulla. Siamo in mano ai padroni dei locali", dicono a RomaToday.

Le ultime immagini che raccontano il recente sabato notte di bagordi hanno scenario sempre via Monte Testaccio. Qui, si vede da un video registrato da un residente, tre ragazzi si appartano tra le macchine. Usando lo schermo del cellulare, preparano la dose di cocaina da sniffare. Il tutto sotto ai balconi dei palazzi.

In un altro video, ripreso sempre da uno smartphone, si vedono almeno dieci giovanissimi che ballano e bevono, trasformando la minicar di un loro amico in una discoteca mobile. Quando i locali chiudono, il party si sposta nel parcheggio tra le 4 e le 6 del mattino. "Aspettano che le forze dell'ordine, si allontanino e poi accendono la musica a tutto volume dalle macchine", racconta una residente.

Ormai il copione è noto e in alcuni casi l'alcol (o la droga) fa anche da innesco per scatenare risse. La prima della stagione dei locali è scattate in primavera. La notte tra il 24 e il 25 settembre, invece, due i gruppi di ragazzi si sono affrontati armati di mazze e bottiglie di vetro lanciandole contro le auto in sosta ma non solo. Nel parapiglia è stato lanciato anche un monopattino contro un'auto.