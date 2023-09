Le domande dei test di medicina vendute su Telegram: ricorso al tar contro la graduatoria

Gravi violazioni del bando, quiz ripetuti tra le varie sessioni, equalizzazione errata, banca dati diffusa nel web a beneficio di una parte di candidati: sono solo alcune delle irregolarità denunciate dallo studio legale Leone-Fell & C in un esposto in procura e in un ricorso presentato al Tar conto i test di medicina, odontoiatria e veterinaria.

Nel mirino del team di avvocati c’è, appunto, il cosiddetto Tolc-Med, il test per l'ammissione alle facoltà di edicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria. Nell’esposto e nel ricorso si evidenzia come vi sarebbero state violazioni nella procedura che renderebbero la graduatoria non valida: le domande delle due prove di ammissione (aprile e luglio) “erano le stesse di luglio - sottolineano - Pertanto ad aprile sono state raccolte le domande, condivise e vendute sul web da candidati e da alcune scuole di preparazione”.

La banca dati con le domande e le "mazzette" per ottenerle

Sarebbe quindi stata creata una sorta di “banca dati con un numero esorbitante di quiz effettivamente somministrati - proseguono gli avvocati dello studio Leone-Fell - e su cui i più fortunati hanno potuto esercitarsi, imparando a memoria le risposte corrette. Abbiamo in nostro possesso circa 100 testimonianze audio di persone che hanno ottenuto la banca dati direttamente dalle scuole di preparazione”.

Gli avvocati hanno quindi accertato che previo pagamento di somme variabili era possibile ottenere online facilitazioni per superare il test di ammissione: svariate migliaia di euro per corsi di preparazione, poche decine per ottenere le domande su appositi gruppi Telegram. Il sospetto che i quiz girassero già in rete era giunto anche al Cisia - il Consorzio Interuniversitario che gestisce i Tolc - che nei mesi scorsi aveva tentato di arginare il fenomeno: erano stati proprio gli amministratori di alcuni gruppi Telegram ad annunciare l’ingresso di alcuni membri del Cisia, pubblicando lo scorso 17 luglio un messaggio specifico, ma lo stesso Cisia aveva pubblicato un comunicato smentendo l’esistenza di fuga di notizie.

La denucia: "I file giravano sui gruppi già da aprile"

“Il nostro studio legale - spiegano ancora gli avvocati - è però entrato in possesso di ben tre file contenenti oltre 500 domande che si ripetevano in maniera identica e che conferma invece che da aprile, tali file, girano tra i vari gruppi, a vantaggio di alcuni e a danno di altri. Le nostre fonti, hanno confermato che la banca dati è stata fornita anche da alcune scuole di preparazione che pare abbiano mandato i propri docenti a svolgere il test ad aprile con il solo scopo di reperire i quiz. Questa cosa, a nostro avviso è di una gravità inaudita”.

Da qui l’esposto in procura e il ricorso al tar: “A causa di tutte le illegittimità che hanno inficiato la procedura di ammissione abbiamo deciso di proporre ricorso innanzi il tar del Lazio con il quale, tra le altre cose, chiederemo al giudice amministrativo di esaminare il materiale probatorio in nostro possesso e, se lo riterrà opportuno, di trasmettere il fascicolo alla procura di Roma per valutare la sussistenza di eventuali profili penali”.