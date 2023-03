Operai lavorano in un cantiere e trovano teschio e ossa umane: indaga la polizia

Macabra scoperta a Roma, la seconda in pochi giorni. Dopo il caso della Bufalotta, dove fu ritrovato un teschio umano in un'area verde vicino a via Emilio Teza, un ritrovamento simile è stato fatto a pochi passi da piazza Fiume, in via Isonzo.

Un teschio e delle ossa umane sono stati trovati sotterrati a tre metri di profondità. Il ritrovamento intorno alle 11:40 di oggi. A rinvenire i resti sono stati alcuni operai che stavano svolgendo lavori alle tubature.

Sul posto gli agenti della polizia del commissariato Salario e la Scientifica per i rilievi. Da una prima analisi sembra non si tratti di ossa recenti ma saranno poi le analisi a chiarire a quando risalgono.