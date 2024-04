Terrorismo, il prefetto alza la guardia sugli eventi sportivi. Giovedì Olimpico blindato per Roma-Milan

Dal Comitato provinciale ordine e sicurezza che si è svolto ieri non sono emerse particolari criticità, ma il prefetto di Roma Lamberto Giannini non vuole abbassare la guardia e per giovedì, in attesa dell'atteso match di Europa League tra Roma-Milan, l'attenzione sarà massima.

"Su tutti gli eventi c'è una grandissima attenzione. Ci sono servizi di controllo spettatore per spettatore. Anche perché ricordo che nel novembre del 2015, rimasta famosa per i fatti del Bataclan, ci fu un tentativo di attacco allo Stade de Francia. Quindi certamente c'è attenzione. Ogni evento è studiato e analizzato e vengono predisposti dei servizi per poterlo gestire in sicurezza", ha detto a margine del convegno 'Cybercrime e cyberterrorismo, strategie di prevenzione e contrasto' all'università Lumsa.

D'altronde la scorsa settimana, prima dei match di Champions League, ci fu una allerta internazionale dopo (presunte) minacce dell'Isis. Quando il livello di attenzione ''è già altissimo e c'è uno sforzo enorme è difficile maggiorarlo ancora, serve tenere sempre costante questo livello altissimo e non far cadere l'attenzione'', ha spiegato Giannini.

''La situazione internazionale è sotto gli occhi di tutti, è una situazione complicata, che cambia ogni giorno e purtroppo non sempre in meglio però devo dire che in Italia, ma da tanto tempo, c'è un livello di attenzione altissimo - sottolinea - una grande prevenzione e una grande presenza sul territorio quindi lavoriamo giorno e notte per dare sicurezza''. Insomma secondo il prefetto ''i livelli sono sempre altissimi, quello che bisogna di volta in volta guardare se dall'evolversi della situazione e anche dal web possa emergere qualche ulteriore indicazione o segnale di attenzione''.

In vista di giovedì, tuttavia, ci sarà un nuovo incontro in prefettura per definire il piano sicurezza da coordinare con tutte le forze dell'ordine.