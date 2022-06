"Incendiare palazzi e foreste": le chat del combattente virtuale dell'Isis arrestato per terrorismo

"Non essere abitudinario nel vestire e nel mangiare facilitando il tuo monitoraggio al nemico" e ancora "Non custodire in casa ciò per cui puoi essere perseguito" e "Non essere preda dell'ira e del nervosismo dinanzi agli altri. La provocazione è un mezzo per ottenere le informazioni da te". Sono queste alcune delle indacazioni contenute nel manuale trovato in una chat Telegram di un 37enne egiziano nato a Gharya, arrestato con l'accusa di essere un combattente virtuale dell'Isis dai carabinieri del Ros a Colleferro, in provincia di Roma.

L'uomo, in manette dall'alba di ieri, è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e addestramento con finalità di terrorismo, come riporta l'ordinanza del gip del tribunale di Roma relativa all'indagine dei ros. Copioso il materiale trovato all'interno del suo telefono e delle chat utilizzate: dai video dedicati a 'lupi solitari' e jihadisti piromani - per "sensibilizzarli a utilizzare armi non convenzionali per commettere attentati in altri Paesi, ad esempio incendiando foreste e palazzi, in quanto tali azioni sarebbero maggiormente letali rispetto alla realizzazione di un attentato classico" - si legge nell'ordinanza - al corso per l'addestramento all'uso della pistola.

Oltre al manuale per la formazione del combattente, all'interno delle chat in uso al trentasettenne è stata trovata anche l'enciclopedia degli esplosivi dal titolo 'La distruzione della croce'. "Il documento comprende una parte generale sulla composizione degli esplosivi, la loro suddivisione in base all'efficacia e alla potenza, le diverse tipologie di esplosioni, le conseguenze provocate dalla detonazione, le misure di sicurezza da adottare nel trattare tale materiale, la preparazione e il reperimento delle sostanze da utilizzare" si legge nell'ordinanza di custodia cautelare del gip del tribunale di Roma.