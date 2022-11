Terremoto Marche, a Roma scossa avvertita in diverse zone

Terremoto nelle Marche con due scosse avvertite anche a Roma alle 7.10. Quindi almeno altre due più leggere. Torna la paura nella costa Adriatica per il sisma.

Due, come detto, le scosse più significative registrate e sentire anche in diversi quartieri di Roma sud est. Più forte la prima. Stando ai dati di INGV il sisma più violento ha avuto una magnitudo di 5.7

Poi una replica più leggera pochi minuti dopo con epicentro individuato a 28 chilometri dalla costa di Fano, epicentro dell'evento. A Pesaro la scossa è stata avvertita distintamente soprattutto ai piani alti. Tanta gente si è riversata in strada.

E mentre si cerca di capire se ci sono stati danni a cose e persone molte scuole stanno già comunicando che per oggi non apriranno. Le scosse sono state avvertite anche in altre città, come Roma soprattutto dalle persone che vivono nei piani alti delle abitazioni.

Il traffico ferroviario sospeso in via precauzionale nei pressi di Ancona, sulla Linea adriatica, per sospetti danni ai binari.