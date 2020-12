Terremoto in Croazia, scossa avvertita anche a Roma

Violenta scossa di terremoto in Croazia, avvertita anche in Italia. Secondo l'Emsn, Centro sismologico euromediterraneo, un sisma di magnitudo 6,3 della scala Richter è stato registrato a sud di Zagabria. Si tratterebbe del più violento terremoto mai registrato in Croazia.

Il sisma è avvenuto alle 12.19 localizzato a 76 km da Zagabria. La scossa è stata percepita anche nelle Marche, in Abruzzo e addirittura nel Lazio.

A Roma decine di persone hanno segnalato di aver percepito, seppur in modo lieve, il sisma con i lampadari che oscillavano soprattutto ai piani alti dei palazzi.

Tante le segnalazioni sui social a Villa Gordiani, Don Bosco, Cinecittà, Prenestino, Torrevecchia, Conca d'Oro e Casal Palocco. Diverse le destimonianze degli italiani sull'account di Ingv.