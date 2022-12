Terremoto, scossa a est di Roma: epicentro a Guidonia

Terremoto a Roma. Trema la terra a est della Capitale. Alle 17.35 una scossa è stata registrata a Guidonia, località la Botte, epicentro segnalato dall'Ingv. Dopo pochi minuti resa nota la magnitudo, pari a 3.1. Non sono mancate segnalazioni da parte dei cittadini che, nelle zone dell'epicentro, come quelle all'interno del territorio della Capitale, hanno segnalato il terremoto. Alle 18.11 un'ulteriore scossa di magnitudo 2.3 è stata avvertita nella stessa zona.

Lo scorso 13 dicembre un'altra scossa, sempre nella stessa zona, è stata registrata dall'Ingv. Su twitter diverse le segnalazioni."C’è appena stato il terremoto, il primo così forte che sento a Roma", scrive un utente. "Stavolta non finiva mai", commenta un residente della zona di Colle Fiorito. Qualcuno racconta di libri caduti dalla libreria. "Stavolta è stata proprio forte", aggiunge un altro cittadino, a testimonianza di scosse avvertite negli ultimi giorni.

I social, come spesso accade, fanno da cassa di risonanza. "Allora non stavo sognando", è il commento più gettonato sui gruppi di quartiere non appena qualcuno scrive di aver sentito la scossa.

Dove è stato localizzato il terremoto di oggi?

3 Km a SE di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)

4 Km a NW di Tivoli (56533 abitanti)

25 Km a E di Roma (2864731 abitanti)

33 Km a N di Velletri (53303 abitanti)

41 Km a NE di Pomezia (62966 abitanti)

44 Km a N di Aprilia (73446 abitanti)

49 Km a E di Fiumicino (78395 abitanti)

59 Km a N di Latina (125985 abitanti)

60 Km a N di Anzio (54211 abitanti)

65 Km a S di Terni (111501 abitanti)

67 Km a SW di L'Aquila (69753 abitanti)

72 Km a SE di Viterbo (67173 abitanti)

80 Km a E di Civitavecchia (52991 abitanti)