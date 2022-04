Terremoto: a Roma scossa avvertita in diverse zone. Epicentro a Ciciliano

Scossa di terremoto a Roma oggi 11 aprile 2022. Il sisma, secondo quanto informa Ingv su twitter, è stato registrato alle 22 e 21 ed ha avuto una magnitudo pari a 3.4, per una durata di cinque secondi.

Ingv segnala l'epicentro nel comune di Ciciliano, comune a 10 chilometri da Tivoli. Proprio da Tivoli e dalla vicina Guidonia arrivano gran parte delle segnalazioni sui social. Tanti anche i romani, specie in zona est della Capitale, che hanno segnalato su twitter o facebook la scossa.

Pasquale su twitter: "A Tivoli sentito forte e chiara, una botta improvvisa e molto forte". Giulio: "Tra Monterotondo e Mentana bella botta, prima boato e poi movimento ma molto rapito, sarà durato meno di 5 secondi". Ale: "A Roma centro si è sentita abbastanza , si muoveva il lampadario. È stato ondulatorio". Matteo: "Zona Nuovo Salario si è sentito pure bene".

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato 10 Km a E di Tivoli (56533 abitanti) 17 Km a E di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 32 Km a NE di Velletri (53303 abitanti) 37 Km a E di Roma (2864731 abitanti) 46 Km a NE di Aprilia (73446 abitanti) 47 Km a NE di Pomezia (62966 abitanti) 54 Km a N di Latina (125985 abitanti) 59 Km a SW di L'Aquila (69753 abitanti) 60 Km a E di Fiumicino (78395 abitanti) 61 Km a NE di Anzio (54211 abitanti) 72 Km a SE di Terni (111501 abitanti) 85 Km a SE di Viterbo (67173 abitanti) 95 Km a E di Civitavecchia (52991 abitanti)

In giornata, poco prima delle 14, un'altra scossa era stata registrata in provincia, per la precisione con epicentro Colonna. Modesta la magnitudo, pari a 2.2.