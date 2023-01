Terremoto: scossa nella notte ad est di Roma

Terremoto a est di Roma. La terra ha tremato nella notte - alle 2:46 del 22 gennaio - con la scossa che è stata avvertita da buona parte della popolazione. Un forte boato, un sisma di magnitudo 3.2. Epicentro Colonna, comune della provincia ad est della Capitale ad una profondita di 10 chilometri. Il sisma ha fatto tremare i lampadari ed i vetri delle finestre degli abitanti del quadrante nord est della città. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv-Roma.

Paura ma per fortuna nessun danno, come spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco della Capitale "nessuna segnalazione di danni è giunta alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma per la scossa di magnitudo 3.2 registrata dall’Ingv alle 2:46 tra i comuni di Colonna, Tivoli e San Gallicano nel Lazio".



Terremoto 22 gennaio 2023

La scossa, come detto, ha risvegliato dal sonno tanti romani. "Sentito a Roma nord, mi stavo per addormentare", commentano i romani sui social. Ed ancora: "Terremoto per chi è sveglio come me. Ed adesso chi dorme più". "Mi sono svegliata sentento una forte scossa di terremoto - scrive su twitter la consigliera capitolina di FdI Rachele Mussolini - io tutto bene, spero lo sia anche per voi".

Scossa avvertita a Roma est

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

9 Km a SW di Tivoli (56533 abitanti)

11 Km a S di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)

20 Km a E di Roma (2864731 abitanti)

25 Km a N di Velletri (53303 abitanti)

32 Km a NE di Pomezia (62966 abitanti)

35 Km a N di Aprilia (73446 abitanti)

43 Km a E di Fiumicino (78395 abitanti)

51 Km a NW di Latina (125985 abitanti)

51 Km a N di Anzio (54211 abitanti)

73 Km a S di Terni (111501 abitanti)

75 Km a SW di L'Aquila (69753 abitanti)

76 Km a SE di Viterbo (67173 abitanti)

79 Km a E di Civitavecchia (52991 abitanti).