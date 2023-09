Paura al ristorante: ubriaco molesta i clienti e poi minaccia il titolare con un coltello

È entrato in un ristorante di via Amendola, zona Termini, e visibilmente ubriaco ha iniziato a molestare i clienti sino a quando non è intervenuto il titolare per cercare di allontanarlo. Alle richieste dell’uomo di uscire, però, ha tirato fuori un coltellino e lo ha minacciato.

È successo domenica sera, a finire in manette un cittadino somalo di 27 anni bloccato dai carabinieri. Ad avvisare i militari sono stati proprio i clienti del ristorante, spaventati dalla reazione dell’uomo nei confronti del titolare.

Una volta arrivati nel locale, i carabinieri di Termini si sono avvicinati al 27enne, che ha provato a scappare dimenandosi e scalciando, sino a quando non è stato definitivamente bloccato. Oltre al coltellino, aveva con sé qualche dose di hashish e cocaina. Arrestato, è stato anche sanzionato.