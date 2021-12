Termini, stretta nell'area della stazione: denunciate 17 persone

Nel corso del fine settimana, i carabinieri hanno eseguito una serie di controlli nelle aree della stazione ferroviaria Termini. I militari della compagnia Roma Centro, impegnati nello scalo e nelle aree circostanti la stazione ferroviaria di Roma Termini, hanno denunciato 10 persone: due responsabili dell’inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roma; una per l’inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria Termini, il cosiddetto 'Daspo urbano'.

Altre 4 responsabili dell’inosservanza del divieto di accesso alle aree urbane, il cosidetto 'Daspo Dacur' e infine 3 per molestie, poiché sorpresi presso le biglietterie automatiche mentre arrecavano disturbo agli utenti, offrendo con insistenza ausilio per emissione titoli di viaggio e chiedendo in cambio le monete del resto dopo l’emissione del biglietto.

I Carabinieri hanno poi sanzionato, per complessivi 500 euro, altre 5 persone, tutti senza fissa dimora, per la violazione del divieto di stazionamento, emettendo a loro carico contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area della stazione.