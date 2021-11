Termini, passeggia senza mascherina in stazione e insulta i carabinieri: denunciato

Qualche momento di tensione ieri mattina quando, nel corso dei normali controlli, i carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno fermato un uomo di 33 anni, per oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e per violazione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L'uomo, all'interno della galleria gommata della Stazione Ferroviaria, è stato fermato dai militari perché sprovvisto della mascherina. Oltre a rifiutarsi di fornire le proprie generalità, il "no mask" somalo si è rivolto nei confronti dei carabinieri insultandoli e ingiuriandoli. L'uomo è stato condotto in caserma dove è stato identificato, denunciato e sanzionato per la violazione delle misure previste in materia anti contagio.