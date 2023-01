Termini, ruba smartphone ad un turista: arrestato

Ancora controlli nell'area della stazione Termini. Giovedì 5 gennaio sera i carabinieri della compagnia Roma Centro con il Gruppo Roma hanno arrestato un uomo, denunciato altre 4 persone e sanzionato altre 12.

Il pattugliamento rientra nell'ambito del controllo straordinario della stazione e delle vie limitrofe, pianificato dal comitato provinciale dei carabinieri per prevenire e reprimere i reati di natura predatoria e contrastare degrado, abusivismo e illegalità, come richiesto dal prefetto di Roma Bruno Frattasi.

A finire in manette un cittadino marocchino, pizzicato a rubare lo smartphone dallo zaino di un turista in attesa dell'autobus a piazza dei Cinquecento. Quattro le persone denunciate a piede libero: una romena di 31 anni perché rientrata a Roma nonostante il divieto, un iracheno di 41 anni e un italiano di 47 che avevano ricevuto precedentemente il divieto di accesso all'area dello scalo ferroviario e un 46enne italiano che non ha voluto fornire le generalità dopo la richiesta dei militari.

Dodici le persone sanzionate perché stazionavano nei pressi della stazione nonostante il divieto: a loro carico è stato emesso un ordine di allontanamento per le prossime 48 ore. Centotrentasei le persone controllate ed eseguiti accertamenti su 58 veicoli.