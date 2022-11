Termini, preso a bottigliate in testa dopo una lite

Una lite tra due clochard è sfociata in aggressione a colpi di bottiglia nella zona della stazione Termini di Roma. È accaduto ieri pomeriggio in via Marsala dove i carabinieri sono stati attirati dalle urla in strada. Come ricostruito dai militari, un polacco aveva colpito un romeno 31enne con una bottiglia di vetro alla testa.



Il ferito è stato portato in ambulanza al Santo Spirito e medicato per una ferita lacero contusa, ma non è in gravi condizioni. L'aggressore 35enne, è stato arrestato da carabinieri e trovato con una grossa pinza dalla punta acuminata.