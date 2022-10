Termini sorvegliata speciale, più controlli e pattuglie con presidi fissi h24

Una pattuglia fissa di polizia e carabinieri h24. Ma anche un monitoraggio ancora più attento tra piazza dei Cinquecento, via Giolitti e via Marsala. Prefettura e questura hanno deciso di rimodulare il piano di sicurezza nell'area della stazione Termini, troppo spesso in balia di furti, rapine, aggressioni, risse e spaccio. Una "una terra di nessuno" al centro degli incontro nel comitato per l'ordine e la sicurezza.

Nelle ultime settimane RomaToday ha seguito il lavoro delle forze dell'ordine, salendo anche a bordo di un'auto dei carabinieri. Un reportage nella zona del primo scalo ferroviario della Capitale, che ha raccontato come lo scenario cambia, tra degrado e solidarietà, dal tramonto all'alba.

Più pattuglie fisse

Dall'inizio del mese di ottobre è stato rafforzato il sistema di controllo del territorio, che vede la sinergia tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Una rimodulazione che prevede una maggiore presenza di pattuglie fisse nell'area dello scalo ferroviario ed in tutte le zone limitrofe.

In piazza dei Cinquecento, ci sarà una volante o una gazzella fissa h 24, al fianco di un'altra deputata al pattugliamento dell'area perimetrale della stazione, in costante coordinamento con la polizia ferroviaria che controlla già l'interno dello scalo fino a piazza Indipendenza e ai giardini Einaudi. È questo uno dei provvedimenti previsti in una ordinanza del questore che ha introdotto il nuovo piano straordinario.

L'area intorno alla stazione

Presidi fissi e quotidiani che si aggiungeranno alle operazioni che si susseguono quasi a cadenza settimanale, da circa un anno, con controlli mirati sulle persone e sugli esercizi, con particolare riferimento alla zona dei cosiddetti "ballatoi" di via Giolitti. Oltre a tutti questi servizi saranno in strada anche diversi equipaggi delle volanti della polizia di Stato con posti di controllo, nel corso delle 24 ore, per svolgere accertamenti su veicoli, conducenti e passanti tra via Marsala, via Giolitti e piazza dei Cinquecento, soprattutto nelle fasce serali.

I recenti controlli

Nella ultime ore, i carabinieri hanno arrestato una persona, con precedenti, sorpresa in un grande magazzino di via Gioberti dal personale di vigilanza subito dopo aver rubato uno zaino da un espositore e averlo riempito di capi di abbigliamento dopo averne rimosso la placca anti taccheggio. Un'altra persona sorpresa in possesso di una confezione di profumo appena rubata in un negozio del 'Forum Termini', è stata denunciata a piede libero. Altre due sono state denunciate perché sorprese in possesso di telefoni cellulari di dubbia provenienza.