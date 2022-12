Palpeggia una donna e si allontana: scatta la denuncia per violenza sessuale

Ha palpeggiato una donna e poi si è allontanato. Ma non aveva evidentemente calcolato che, la vittima della molestia, non sarebbe rimasta in silenzio. L’uomo è stato infatti rintracciato e, nei suoi confronti, è scattata una denuncia per violenza sessuale.

Come si sono svolti i fatti

Il fatto è accaduto in piazza dei Cinquecento, nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre. Una donna, che si trovava nei pressi della stazione Termini, è stata palpeggiata da un giovane che, subito dopo, ha provato a dileguarsi. La vittima però si è rivolta ai carabinieri della stazione Appia che, proprio in quella zona, era impegnati nei serrati controlli collegati alle festività natalizie.

Denunciato per violenza sessuale

Gli uomini dell’Arma, informati dell’accaduto, hanno raccolto una precisa descrizione che ha permesso loro di individuare la persona resasi protagonista del gesto. Si è trattato di un uomo di 24 anni, individuato a poca distanza. Raggiunto dalle forze dell’ordine, è stato denunciato per violenza sessuale.