Termini, ruba 5 euro e un passante e lo minaccia con le forbici

Ha aggredito un passante e lo ha derubato di cinque euro che aveva in tasca, per poi minacciarlo. È quanto successo in via Marsala, a due passi dalla stazione Termini di Roma. Sul posto, allertati dalla vittima, sono accorsi i poliziotti del commissariato Esquilino.

Gli agenti hanno ricostruito l'accaduto e hanno arrestato un 43ennne di origini eritree, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. L'uomo aveva borseggiato la sua vittima dei pochi euro che aveva in tasca.

La preda ha poi reagito e il 43enne, per assicurarsi la fuga, lo avrebbe minacciato con un paio di forbicine. Nelle aule di piazzale Clodio la procura di Roma ha chiesto e ottenuto, dal gip, la convalida dell'arresto.