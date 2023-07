Termini, finge di aiutare un passeggero a fare il biglietto e lo rapina

Con la scusa di aiutare un uomo lo ha rapinato. È successo alla stazione Termini dove un romano di 52 anni ha finto di voler dare una mano un passeggero intento ad acquistare un biglietto ferroviario alle emettritrici elettroniche. Poi gli ha strappato di mano una banconota da 20 euro, dandosi alla fuga. La vittima lo ha inseguito e con i carabinieri del nucleo Scalo Termini, prontamente intervenuti, è stato bloccato.

Altri arresti

Quello a Termini è solo uno dei diversi arresti fatti nel centro di Roma nelle ultime ore. Un cittadino del Senegal di 24 anni è stato infatti arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato mentre cedeva 3 dosi di crack. Una donna romena di 24 anni è stata arrestata per furto aggravato, dopo aver occultato vari capi di abbigliamento, privandoli delle relative placche antitaccheggio, tentando di portarli via da un negozio. Gli arresti sono stati tutti convalidati.