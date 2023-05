Termini e l'Esquilino sono un caso nella città senza prefetto: atteso vertice per la sicurezza

Risse, rapine e furti continui. Lo spaccio, i dormitori di fortuna e gli orinatoi a cielo aperto. La notte le aree interne e circostanti diventano una vera e propria "terra di nessuno" in balia di sbandati e microcriminalità.

Questo nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine. Termini, area sorvegliata speciale con pattuglie fisse e controlli mirati sulle persone e sugli esercizi con particolare riferimento alla zona dei cosiddetti "ballatoi", continua a far paura. Sono troppi i lati oscuri tra via Marsala, piazza dei Cinquecento e via Giolitti.

"Serve intervento dello Stato"

Il deputato del Movimento 5 Stelle Pasquale Penza, componente della commissione affari costituzionali di Montecitorio, ha annunciato una interrogazione direttamente al ministero dell'Interno, Matteo Piantedosi, interlocutore di riferimento in una città ancora sempre prefetto: "Il tema della sicurezza nella zona intorno alla stazione Termini a Roma è della massima importanza e desta molta preoccupazione tra i cittadini e i negozianti della Capitale. Per questo nei prossimi giorni alla Camera presenterò un'interrogazione al ministro Piantedosi per sapere in dettaglio come il Viminale intenda intervenire in quel quartiere di Roma".

Secondo Penza "serve immediatamente che lo Stato garantisca maggiore sicurezza intensificando le attività di controllo e presidio da parte delle forze dell'ordine, all'interno della stazione ferroviaria e nelle vie limitrofe. Gli ultimi casi di violenza, ad esempio, si sono verificati all'Esquilino, nei pressi di piazza Indipendenza e in via Marsala".

I provvedimenti del Ministero

Piantedosi non vuole farsi trovare impreparato e nei prossimi giorni sarà a Roma per partecipare a un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica proprio per fare il punto della situazione e ricalibrare il piano di sorveglianza della stazione Termini. Non è escluso un ulteriore rafforzamento dei provvedimenti già in vigore, come avverrà anche per Milano. Più donne e uomini delle forze dell'ordine ma anche un coinvolgimento maggiore del Comune, con una partecipazione più ampia della polizia municipale e dei servizi sociali.

Piantedosi ha già promesso per la Capitale 6,5 milioni di euro. Tuttavia dopo i proclami anche del Campidoglio per bocca dell'assessore alla sicurezza, attività produttive e pari opportunità del Comune che in una intervista dello scorso gennaio aveva assicurato un giro di vite intorno alla stazione, poco è cambiato.

Le aggressione, i furti, le rapine (soprattutto con donne come vittime) continuano. Così come gli sgomberi - temporanei - dei dormitori di fortuna. D'altronde non è un caso che anche il sindaco Roberto Gualtieri si era reso conto della situazione, chiedendo più agenti della polizia locale che potranno arrivare con il nuovo bando di assunzione.

L'appello di residenti e imprenditori

Le criticità nella zona di Termini sono sempre le stesse nonostante il Viminale abbia inserito piazza dei Cinquecento e dintorni nell'elenco dei luoghi da sorvegliare con maggiore attenzione, dapprima insieme con Milano e Napoli, e poi anche con gli scali di altre dieci città. Gli imprenditori che lavorano all'Esquilino sono però stanchi.

Albergatori romani, Rinascita dell'Esquilino, Rifondiamo Castro Pretorio e la rete d'impresa Aps Rione Castro Pretorio hanno scritto al sindaco Gualtieri, all'assessora alle Politiche sociali Barbara Funari, al direttore della Caritas diocesana Giustino Trinca, alla ministra delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone e proprio al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: "La notizia che il Campidoglio stia cercando nel nostro quadrante altri spazi (almeno cinque) per accogliere i senza fissa dimora per continuare e potenziare una sperimentazione con i risultati pessimi che sono sotto gli occhi di tutti, ci lascia esterrefatti".

La risposta di Caritas

Il messaggio indirizzato alle istituzioni termina con una proposta, che è anche una provocazione, alla Caritas: "Da residenti e fedeli rivolgiamo infine un appello e una preghiera affinché, in accordo con il Santo Padre, valuti la possibilità di aprire le porte delle parrocchie cittadine a tutti i senza fissa dimora".

La Caritas ha risposto attraverso il direttore Trinca: "Questi problemi complessi vanno affrontati insieme, e senza contrapposizioni. Occorre dialogare - istituzioni, categorie sociali ed economiche, realtà del volontariato e dell'impegno religioso - per venire a capo di questioni mai affrontate in passato, se non in modo emergenziale. Abbiamo più volte, anche in questi giorni, sollecitato le istituzioni pubbliche offrendo la piena disponibilità al confronto: ci sono esigenze legittime a cui dare risposta, ma senza divisioni e contrapposizioni".