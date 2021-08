Termini, stretta sui controlli in stazione: in nove nei guai

Nelle ultime 48 ore, i carabinieri hanno messo in atto un’attività di controllo nei pressi dello scalo ferroviario Termini finalizzato al contrasto di ogni tipo di illegalità, di degrado e di abusivismo commerciale, identificando ben 210 persone. Di queste, 9 sono state denunciate a piede libero e altre 7 sanzionate.

Tre stranieri sono stati denunciati per l'inosservanza al divieto di ritorno nel Comune di Roma, emesso nei loro confronti; due cittadini italiani, un 46enne e una 48enne, sono stati denunciato per inosservanza al divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria Termini. Altre quattro persone sono state denunciate per molestie e disturbo alle persone, poiché molestavano i viaggiatori con richieste di elemosina o offrendo con insistenza la loro assistenza ai distributori automatici di biglietti.

I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno invece sanzionato 7 persone, tutte senza fissa dimora, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area.