Termini-Centocelle, due treni sviano dai binari: linea in tilt

Due treni della linea Termini-Centocelle usciti fuori dai binari, non un deragliamento ma quello che in gergo si chiama svio. L'immagine, già vista a Roma in altre occasioni, è stata immortalata dai blogger di Odissea Quotidiana su via Casilina, all'altezza della stazione di Centocelle.

L'incidente, che non ha causato feriti, secondo quando si apprende è avvenuto intorno alle 20:45 di lunedì 31 agosto.

Sebbene le cause siano ancora ufficialmente da accertare, le dinamiche dell'incidente appaiono del tutto analoghe a quelle dello svio del dicembre scorso, anche questo avvenuto nei pressi del deposito durante delle manovre.

Una ipotesi, questa così come anche altre, che sarà analizzata e studiata dai tecnici Atac. Già dalla serata di ieri l'azienda dei trasporti di Roma ha consigliato all'utenza di utilizzare bus e tram per raggiungere le proprie destinazioni. Le operazioni di rimozione dei treni continueranno anche oggi.