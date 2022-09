Il bilancio dei maxi controlli alla stazione Termini

Nel giorno in cui la metro B è rimasta chiusa per quasi tre ore per la presenza di fumo sui binari alla fermata di Termini, proprio la zona della stazione è stata al centro di una serie di controlli condotti dai carabinieri e finalizzati a monitorare un’area molto frequenta da pendolari e turisti.

I militari della compagnia di Roma Centro hanno pattugliato piazza dei Cinquecento e piazza Indipendenza per l’intera giornata di sabato, dando seguito alle disposizioni del prefetto di Roma Matteo Piantedosi nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: il bilancio è stato di 120 persone e 38 veicoli controllati, 10 denunce in stato di libertà, 11 sanzioni amministrative, 4 attività ricettive e 5 negozi di vicinato ispezionati.

Per sei persone è scattata in particolare la denuncia per l’inosservanza al divieto di ritorno nel Comune di Roma (foglio di via obbligatorio), emesso nei loro confronti dalla questura capitolina, mentre altre due sono state denunciate per non avere rispettato il daspo urbano presentandosi nell’area della stazione Termini, da cui avrebbero dovuto tenersi lontani. Un uomo è stato fermato mentre era alla guida di un’auto e ha mostrato una patente risultata poi falsa: i controlli hanno confermato che non l’aveva mai conseguita, ed è così scattata la multa da 3.500 euro per guida senza patente e mancata revisione oltre che il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Altri due uomini sono stati fermati mentre esercitavano commercio ambulante illegale. In questo caso le sanzioni sono state di 10.000 euro, accompagnate da un ordine di allontanamento dall’area della stazione Termini per 48 ore e dal sequestro del materiale in vendita. Nelle attività commerciali sono state invece rilevate infrazioni relative a prodotti alimentari venduti senza autorizzazione, e sono scattate sanzioni per un totale di 11.500 euro.