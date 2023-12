Anziana morta schiacciata da albero, il tronco diventa un altarino e i bambini depongono fiori

I parenti in prima fila, poi i bambini del quartiere e anche il presidente del XII municipio Elio Tomasetti. Monteverde è ancora sotto choc per la morte di Teresa Veglianti, l'anziana di 82 anni morta schiacciata da un albero, un olmo crollato in via di Donna Olimpia lo scorso 25 novembre. Dopo il funerale che si era svolto lo scorso giovedì, domenica 3 dicembre la comunità è scesa in strada a commemorarla.

"Un modo per ricordare Teresa e stare vicini ai suoi familiari", il pensiero del comitato di quartiere Gianicolense Donna Olimpia che era lì e che ha organizzato l'appuntamento.

In tanti hanno riposto all'appello. Amici e conoscenti della famiglia hanno deposto fiori e percorso il quartiere in silenzio per poi pregare ancora davanti a quel che resta del tronco che ha ucciso Teresa Veglianti. Il dolore è ancora vivo. Le indagini sono ancora in corso.

L'albero che ha colpito la donna, come scritto da RomaToday, era stato già parzialmente bruciato due anni fa, in un incendio che aveva coinvolto anche un'auto e un cassonetto. Danni che potrebbero aver causato proprio la caduta dell'olmo. Intanto un dirigente e un tecnico del servizio giardini del XI e del XII municipio, sono stati denunciati alla procura di Roma in questa prima fase di indagine.